Le “mani libere” di Israele e le minacce di Hezbollah. Il Libano resta in trappola

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Sono migliaia i cittadini libanesi che dopo la firma (digitale) dell’accordo tra Stati Uniti e Iran hanno iniziato a dirigersi macchina verso sud. A sventolare dai finestrini delle auto in coda solo due bandiere: quella del partito, Hezbollah, considerato il vincitore sul campo di questa guerra, e quella dell’Iran, considerato il vincitore politico del conflitto regionale. Ed è proprio dal regime iraniano che arrivano le parole perentorie del ministro degli Esteri Abbas Araghchi: «Stop alle osti