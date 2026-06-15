Le mine, il giallo dei pedaggi e la paura degli armatori. Le incognite di Hormuz

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Le Borse esultano, gli armatori rimangono cauti. L’annuncio della riapertura dello stretto di Hormuz è stato accolto con favore da parte di leader e governi, tuttavia per valutarne l’impatto occorrerà del tempo. E non poco. «È troppo presto e al momento non sono previsti cambiamenti per le attività del gruppo in Medio Oriente», ha fatto sapere il colosso danese Maersk, uno dei più noti al mondo. Questo perché sono tante le incognite sul tavolo che vanno oltre la tenuta dell’accordo di pace e gli