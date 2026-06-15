i mercati esultano, gli armatori non si fidano

Le mine, il giallo dei pedaggi e la paura degli armatori. Le incognite di Hormuz

Youssef Hassan Holgado
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15 giugno 2026 • 20:29Aggiornato, 15 giugno 2026 • 20:43

Ci vorranno almeno 40-50 giorni prima che i dragamine finiscano il lavoro. Oltre all’imbuto delle navi ferme da mesi, c’è pure il braccio di ferro sulle tariffe

Le Borse esultano, gli armatori rimangono cauti. L’annuncio della riapertura dello stretto di Hormuz è stato accolto con favore da parte di leader e governi, tuttavia per valutarne l’impatto occorrerà del tempo. E non poco. «È troppo presto e al momento non sono previsti cambiamenti per le attività del gruppo in Medio Oriente», ha fatto sapere il colosso danese Maersk, uno dei più noti al mondo. Questo perché sono tante le incognite sul tavolo che vanno oltre la tenuta dell’accordo di pace e gli

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Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.