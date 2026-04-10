L’Eni e gli affari con la spa vicina a Trump. Ombre sul gruppo che vende gas all’Italia

Fondata nel 2013 dal consulente finanziario Mike Sabel e dall'avvocato Robert Pender, la compagnia ha donato un milione di dollari all’insediamento del tycoon. La guerra in Iran ha messo le ali alle azioni del gruppo, cresciute di quasi il 50 per cento. E uno studio parla di «gestione opaca degli obblighi contrattuali»