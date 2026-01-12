Leone XIV riceve Machado, il ruolo della chiesa nella crisi venezuelana

Non c’è solo la distanza tra il pontefice e Trump. In questi mesi il Vaticano si è molto adoperato per la liberazione dei prigionieri politici ma, secondo il Washington Post, avrebbe anche tentato di offrire un’exit strategy a Maduro. Le sorti del paese stanno particolarmente a cuore alla segreteria di Stato. Parolin è stato nunzio a Caracas per quattro anni mentre il suo sostituto, Peña Parra, è venezuelano