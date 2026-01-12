Leone XIV riceve Machado, il ruolo della chiesa nella crisi venezuelana

Non c’è solo la distanza tra il pontefice e Trump. In questi mesi il Vaticano si è molto adoperato per la liberazione dei prigionieri politici ma, secondo il Washington Post, avrebbe anche tentato di offrire un’exit strategy a Maduro. Le sorti del paese stanno particolarmente a cuore alla segreteria di Stato. Parolin è stato nunzio a Caracas per quattro anni mentre il suo sostituto, Peña Parra, è venezuelano
Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza la leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, premio Nobel per la pace ed esponente politica di fatto esclusa da Donald Trump dalla successione all’ormai ex presidente Nicolás Maduro, arrestato dagli americani dopo il blitz militare portato a termine lo scorso 3 gennaio. Dunque Machado, prima ancora di vedere il capo della Casa Bianca, ha voluto incontrare il pontefice. D’altro canto la Santa sede, oltre ad aver marcato una certa distanza dal