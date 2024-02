La perseveranza è ciò che più ti colpisce quando incontri Yassir Arman, uno dei leader delle Forze di libertà e cambiamento sudanesi, una coalizione di gruppi politici e civili che nel 2019 fece cadere il presidente Bashir dopo trent’anni al potere.

«Dobbiamo continuare il nostro lavoro – spiega – Imparare dagli errori del passato e far diventare il Sudan uno stato democratico». Dall’aprile 2023, si fronteggiano l’esercito regolare guidato dal presidente del Consiglio sovrano di transizione, al Burhan, e le Forze di sostegno rapido (Rsf) che rispondono all’ex vice di al Burhan, il generale Mohamad Hamdan Dagalo, noto come Hemedti. Nel giro di dieci mesi, la guerra ha provocato otto milioni tra rifugiati e sfollati, distrutto il tessuto sociale e aumentato esponenzialmente il numero di gente che soffre la fame, arrivato a 20 milioni. «La nostra è una guerra dimenticata. L’Europa deve rendersene conto. Se il Sudan crolla, ci saranno milioni di rifugiati non solo in Libia e in Ciad, ma da voi».

Nel 2019, grazie a una mobilitazione spettacolare del popolo sudanese, Omar al Bashir è stato deposto. L’annuncio di volersi candidare a un terzo mandato e l’aumento dei prezzi del cibo aveva spinto centinaia di organizzazioni civiche e politiche a formare le Forze di libertà e cambiamento e resistere, in maniera non violenta, al potere. C’era speranza. Oggi invece il Sudan rischia di implodere. Cosa è andato storto?

Dopo la caduta di Bashir, le fazioni civili e militari avevano accettato di condividere il potere in una transizione di tre anni con elezioni previste per il 2023. Ma nel 2021, l’esercito ha ripreso il potere attraverso un colpo di stato che ha poi portato alla guerra che stiamo vivendo oggi. Ciò è successo per vari motivi. Primo, il vecchio sistema di al Bashir, dominato dagli islamisti, è riuscito a restare nei gangli del potere sabotando la transizione. Secondo, la comunità regionale e internazionale si è impegnata nel sostenere la transizione. E noi, in qualità di forze democratiche, non siamo stati in grado di restare uniti. Tutto questo in un contesto in cui le condizioni economiche, soprattutto nelle campagne, erano peggiorate enormemente cosa che ha spinto, soprattutto i giovani, a formare delle milizie.

Nell’aprile 2023 è scoppiata la guerra tra Burhan e Hemedti. Fino a poco tempo prima erano molto vicini. Cosa è successo?

Nell’ottobre 2021, Burhan e Hemedti hanno fatto un colpo di stato e nel processo di transizione non si sono messi d’accordo sulla condivisione del potere. E gli islamisti, che erano dietro Buhran, lo hanno spinto a entrare in guerra contro Hemedti credendo che sarebbe stato una sorta di “pic-nic” e che nel giro di qualche settimana sarebbe finito tutto: loro posseggono le forze aeree, l’artiglieria, i carri armati. Non è andata così. Ma la guerra è anche il prodotto del progetto islamista di Bashir di fermare la rivoluzione, il cambiamento. L’obiettivo era quindi di prendere due piccioni con una fava: indebolire Hemedti e le forze democratiche in un colpo solo.

E Hemedti? Parla molto della responsabilità degli islamisti senza però parlare di quello che hanno commesso le Rsf, soprattutto in Darfour, appena iniziata la guerra, contro le minoranze dei Massalit.

Anche Hemedti è un prodotto degli islamisti. Sono loro che hanno creato diversi eserciti per sopprimere la resistenza nelle aree rurali solo che poi le Rsf sono diventate un esercito a sé stante. Le cause strutturali della guerra sono radicate nella composizione politica del Sudan, un paese estremamente eterogeneo. Prima che il Sud Sudan diventasse indipendente nel 2011, il Sudan era composto da 570 tribù e si contavano 130 lingue. Ma l’unità del paese non è stata costruita su questa diversità né tantomeno su un tipo di cittadinanza dove tutti avevano uguali diritti. E nel fatto che per tre decenni gli islamisti hanno governato il paese e l’esercito non è mai stato un esercito professionale.

Sappiamo che le Saf, come diceva all’inizio, hanno più capacità aeree mentre le Rsf sono più di terra. Negli ultimi mesi le Rsf sono avanzate. È possibile una loro vittoria militare?

No, questa è una crisi politica. Non ci possono essere accordi militari duraturi. Bisogna cambiare direzione. L’unica risposta è accettare di dare potere ai civili. Le Rsf dicono di voler la democrazia e ridare potere ai civili, ma noi non siamo con nessuno. Abbiamo una storia molto più lunga di loro – alcuni dei partiti della nostra coalizione hanno 70 anni. Ma siamo anche consapevoli che Burhan e le Rsf sono una realtà, de facto. Ci dobbiamo avere a che fare, ma lo faremo a nostro modo.

Ci sono state diverse iniziative di mediazione in questi mesi senza però vedere nessun risultato tangibile. Perché?

Perché per ora non c’è nessun tipo di volontà politica dai belligeranti. Ognuno dei due crede che possono avere una vittoria militare. Inoltre, non c’è nessuna coerenza tra le azioni a livello regionale e quelle della comunità internazionale. Abbiamo bisogno che tutti gli attori che hanno preso un’iniziativa di mediazione – Stati Uniti, Arabia Saudita, Egitto, Ciad, organizzazioni regionali – lavorino insieme. Soprattutto per via delle divisioni che ci sono all’interno del Consiglio di sicurezza. Abbiamo bisogno dei partner africani, arabi e della comunità internazionale. Altrimenti gli islamisti in Port Sudan avranno la possibilità di comprare il tempo, andando da un forum all’altro senza un impegno.

Sembra però che alcuni degli attori regionali che dovrebbero mediare, e quindi essere neutrali, stanno con una o l’altra parte.

È vero, la regione non è al suo meglio. Non è unita, non solo con il Sudan. Il Sudan va dal Corno d’Africa al Sahel: se crolla ci sarà terrorismo, immigrazione. C’è il più alto numero di sfollati nel mondo, 20/30mila sono stati uccisi. Questo è un disastro. La comunità internazionale, soprattutto l’Europa, dovrebbe prenderlo con estrema preoccupazione: andranno in Libia e poi in Europa.

All’inizio ha detto che uno dei motivi del fallimento della rivoluzione è che voi, forze democratiche, non eravate unite. Cosa è cambiato?

La buona notizia è che 100 persone dei resistance committees e dalle donne, società civile, partiti politici ci siamo incontrati ad Addis Abeba per selezionare una nuova leadership e adesso stiamo preparando una nuova conferenza dove parteciperanno 600 delegati provenienti da interno e diaspora. In questa convenzione eleggeremo una nuova leadership con due obiettivi: come fermare la guerra, capendo prima tecnicamente come facciamo ad arrivare ad un cessate il fuoco, e poi come costruire una pace duratura per un nuovo Sudan che abbia un esercito professionale e che rappresenti le sue complessità e diversità ma che sia anche aperto a relazioni con regione e comunità internazionale. Noi, forze democratiche, per questo abbiamo il sostegno delle forze democratiche globale. Siamo in contatto sia con Buhran che Hemedti. Hemedti ci ha incontrato e con lui abbiamo accordato su tre proposte: inviare aiuti umanitari e fermare le violazioni dei diritti umani; quali sono le basi di una soluzione e che questa sia civile e democratica; un meccanismo per proteggere i civili. Vogliamo fare la stessa cosa con Burhan ma non ci siamo ancora riusciti. Tuttavia, ci sono altri paesi nella regione che stanno cercando di mediare tra noi e lui. Noi siamo pronti a incontrarlo dove vuole.

Ma avete già un programma?

Si, ce lo abbiamo e si concentra su attività economiche ed esercito. Così possiamo costruire un nuovo stato, che sia in grado di concludere la transizione che avevamo avviato nel 2019.

