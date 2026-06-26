L’analista Levy: «Israele punta al fallimento dell’intesa fra Stati Uniti e Iran»

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«Il primo round di colloqui di alto livello tra Stati Uniti e Iran – osserva l’analista Daniel Levy, presidente dell’Ong Us/Middle East Project e in passato fra i negoziatori del vertice di Taba e del processo di pace di Oslo 2 – per trattare i dettagli dell'attuazione del Memorandum d'intesa di Islamabad si è appena concluso in Svizzera con la partecipazione attiva dei principali mediatori: Qatar e Pakistan, guidati dai premier Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani e Shehbaz Sharif. Le riuni