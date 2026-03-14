L’intervista

L’ex Cia: «Con l’Iran, gli Usa non vogliono nessuna mediazione»

Davide Lerner
14 marzo 2026 • 20:30

Il consulente strategico Norman T. Roule ha lavorato per 34 anni alla Cia occupandosi di Medio Oriente. «Gli Stati del Golfo hanno mezzi sufficienti per continuare a intercettare missili e droni»

Norman T. Roule è un consulente strategico di stanza a Washington specializzato in paesi del Golfo e Iran. Ha lavorato per 34 anni alla Cia occupandosi di Medio Oriente. Quanto è resiliente il regime iraniano? Al momento non ci sono segnali che l’opposizione sia in grado di sfidare il governo e, a parte qualche defezione ai livelli più bassi, non ci sono prove di erosione degli apparati di sicurezza. Il governo ha lanciato avvertimenti molto severi, affermando che qualsiasi iraniano si opponga a

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Davide Lerner
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Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 