L’ex Cia: «Con l’Iran, gli Usa non vogliono nessuna mediazione»

Il consulente strategico Norman T. Roule ha lavorato per 34 anni alla Cia occupandosi di Medio Oriente. «Gli Stati del Golfo hanno mezzi sufficienti per continuare a intercettare missili e droni»

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Norman T. Roule è un consulente strategico di stanza a Washington specializzato in paesi del Golfo e Iran. Ha lavorato per 34 anni alla Cia occupandosi di Medio Oriente. Quanto è resiliente il regime iraniano? Al momento non ci sono segnali che l’opposizione sia in grado di sfidare il governo e, a parte qualche defezione ai livelli più bassi, non ci sono prove di erosione degli apparati di sicurezza. Il governo ha lanciato avvertimenti molto severi, affermando che qualsiasi iraniano si opponga a