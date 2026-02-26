L’ex procuratore federale Epner: «Per anni la giustizia Usa ha favorito l’impunità intorno a Epstein»

Parla l’ex procuratore federale Mitchell Epner: «I miei colleghi della Florida Hanno agito come se temessero il miliardario pedofilo e i suoi legami, permettendo a lui e alla sua rete di muoversi indisturbati. La rete resta ancora coperta da protezioni, omissioni e documenti secretati»
La maxi-declassificazione degli Epstein Files – milioni di pagine del Dipartimento di Giustizia Usa- ha rivelato la rete di potere criminale che ha protetto il miliardario pedofilo per venti anni. I documenti mostrano effetti immediati in tutto il mondo, dall’arresto di Peter Mandelson nel Regno Unito, al fermo del principe Andrea. Si vocifera tra i membri del Congresso americano che nei file ci siano accuse di abuso sessuale da una donna minorenne contro Donald Trump compiuta negli anni Ottanta