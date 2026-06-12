Leyde E. Rodríguez Hernández: «L’assedio a Cuba è un genocidio. Noi siamo pronti a difenderci»

«Il blocco americano viola il diritto internazionale e sta creando una crisi umanitaria». «Le minacce di Trump? Non ci fanno paura. Ma il cambiamento sull’isola non sarà mai un’operazione commerciale straniera»
«Neanche ai tempi della guerra fredda gli Stati Uniti riuscirono a mettere in atto un assedio così pesante come quello che stiamo vivendo adesso». Sceglie con cura le parole Leyde Ernesto Rodríguez Hernández, ambasciatore di Cuba presso la Santa Sede dallo scorso dicembre. Diplomatico di lungo corso (prima di arrivare Oltretevere ha rappresentato il suo paese in Serbia e Montenegro), ma anche docente di relazioni internazionali, ci tiene a condividere l’eccezionale gravità della crisi che Cuba s