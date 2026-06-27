Nel Sud del Libano martoriato dove Hezbollah rifiuta l’intesa

In quasi quattro mesi di invasione l’Idf ha bombardato il sud del Libano migliaia di volte, radendo al suolo decine di villaggi. «Io non sono mai stato vicino all’ideologia di Hezbollah e nella mia vita non l’ho mai sostenuto, ma nel sud non c’è stato nessuno a difenderci», racconta Saher, 50 anni

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Nabatieh – Saher al Moukaddam ha 50 anni e per tutta la vita ha vissuto a Nabatieh, nel sud del Libano. Venerdì scorso un bombardamento israeliano ha colpito il suo quartiere, nei pressi del centro storico della città. Nel video girato su Whatsapp una colonna di fumo avvolgeva la casa della famiglia di Saher. Per alcuni giorni nessuno ha potuto avvicinarsi all’area, poi un vicino lo ha chiamato per raccontargli i danni. Decine di schegge hanno perforato il muro principale, le porte sono state di