Almeno 174 bambini palestinesi ovvero “più di un bambino ogni settimana” sono stati uccisi in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est occupata, dal gennaio 2024. Lo rende noto il vicedirettore esecutivo dell'Unicef, Hannan Sulieman, intervenendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, aggiungendo che oltre 1.500 bambini palestinesi sono rimasti feriti in quel periodo, quasi la metà dei quali da proiettili. Sulieman ha affermato che l'agenzia delle Nazioni Unite ha documentato episodi in cui bambini palestinesi "sono stati colpiti da proiettili pur non rappresentando una minaccia imminente", anche mentre cercavano di scappare. "I bambini sono stati colpiti da proiettili, picchiati, accoltellati e aggrediti con spray al peperoncino", ha aggiunto. Sono state colpite, inoltre, case, mezzi di sussistenza e infrastrutture idriche.

Secondo i dati del Servizio penitenziario israeliano citati da Sulieman, almeno 355 bambini palestinesi provenienti dalla Cisgiordania sono attualmente detenuti in carceri militari israeliane: il numero più alto degli ultimi otto anni. "Quasi la metà, ovvero 164 bambini, sono detenuti in regime di detenzione amministrativa senza accusa né processo", ha affermato. “I bambini della Cisgiordania hanno gli stessi diritti dei bambini di tutto il mondo: vivere, imparare, essere protetti e immaginare un futuro al di là della violenza e della paura”.