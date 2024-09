Oltre 100mila persone sono fuggite dal Libano e scappate in Siria, lo ha fatto sapere l’alto commissario per i rifugiati Onu

Per la prima volta dal 2006 Israele ha attaccato il centro del Libano. L’obiettivo erano alti esponenti del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Ma i bombardamenti non sono solo sulla capitale, durante un raid questa mattina nel Sud del paese è stato ucciso il leader di Hamas in Libano, il gruppo ha affermato che anche alcuni membri della sua famiglia sono stati uccisi nell'attacco.

45 morti per un attacco a Ain Deleb nel sud del Libano Secondo il ministero della Salute libanese, il numero delle vittime dell'attacco dell'Idf a Ain Deleb, nel sud del Libano, è salito a 45. Gallant parla alle truppe nel nord e suggerisce un'invasione di terra Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha parlato alle truppe che si trovano nel nord del paese dicendo che l'obiettivo è riportare gli israeliani nelle loro case e che "useremo tutte le nostre capacità - inclusi voi" riferendosi ai soldati e perciò probabilmente a un'invasione di terra Ministro della Sanità palestinese: "Dodici persone uccise in un raid israeliano a Gaza" Reuters riporta che 12 persone, incluso il giornalista Wafa Al-Udaini, sono state uccise durante un raid israeliano a Gaza. Il numero di giornalisti uccisi nel conflitto secondo il ministero della Sanità di Gaza sarebbe di 174 a partire dal 7 ottobre. Portavoce del ministro degli Esteri in Germania: "L'uccisione di Nasrallah ha costituito un esercizio del diritto di Israele a difendersi" L'uccisione del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah in un potente attacco aereo a Beirut da parte di Israele ha costituito un esercizio del suo diritto a difendersi, ha affermato un portavoce del ministero degli Esteri tedesco. "Hezbollah è ovviamente un'organizzazione terroristica e si è trattato ovviamente di un incontro dei massimi vertici di Hezbollah, da cui si può supporre, anche da lontano, che stessero pianificando le loro ulteriori operazioni", afferma il portavoce. “Quindi, sotto questo aspetto, ci sono anche ragioni per credere che qui sia stato esercitato il diritto all’autodifesa”, aggiunge. Ministro degli Esteri israliano: "Cessate il fuoco in Libano solo con disarmo di Hezbollah" "L'unico modo accettabile per Israele di cessare il fuoco è spostare Hezbollah a nord del fiume Litani e disarmarlo": lo ha detto alla tv pubblica israeliana Kan il ministro egli Esteri israeliano Israel Katz, lo riporta Al Jazeera. E ha aggiunto: "Finché ciò non avverrà, Israele continuerà le sue azioni per garantire la sicurezza dei cittadini israeliani e il ritorno dei residenti del nord alle loro case". Alto commissario per i rifugiati Onu: "Oltre 10mila sfollati in Siria dal Libano" L'alto commissario per i rifugiati Onu, Filippo Grandi, ha scritto su X che sta continuando il deflusso di cittadini siriani e libanesi che scappano in Siria per fuggire dai bombardamenti. Morto leader di Hamas in Libano In un attacco aereo che ha colpito il sud del Libano è stato ucciso il leader di Hamas in Libano Fateh Sherif Abu el-Amin.

© Riproduzione riservata