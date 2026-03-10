Il dramma dei cristiani del Libano: «Restiamo qui nonostante le bombe»

Israele lancia nuovi bombardamenti e ordina un’altra evacuazione di massa: ormai gli sfollati sono 100mila al giorno. Dopo la morte di padre Pierre in un raid dell’Idf, parla il sacerdote di Rmeich, Toni Elias: «Non abbiamo dove andare»

«Nonostante la guerra vogliono rimanere nelle loro case. Non hanno intenzione di lasciarle». La comunità cristiana di Qlayaa è ancora sconvolta, ma non ha intenzione di lasciare il paese. La morte del parroco Pierre El Raii, ucciso lunedì in un bombardamento dell’esercito israeliano mentre soccorreva un sacerdote ferito in un precedente raid aereo, è stata un duro colpo. «Anche noi abbiamo deciso di restare. Perché lasciarle? Dove dobbiamo andare? Che colpa abbiamo? Non abbiamo militanti, combat