Per le comunità ebraiche in Italia va evitato un deterioramento dei rapporti tra Roma e Tel Aviv. Il caso degli attacchi dell'Idf alle basi della missione Onu in Libano «va chiarito tra governi alleati di paesi amici come Italia e Israele, e un ulteriore chiarimento sarà forse a questo punto opportuno anche riguardo la funzione di Unifil in quel territorio» dice la presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, in un'intervista a Repubblica. «Poi è chiaro che i fatti recenti potrebbero porre nuove criticità nelle relazioni tra Italia e Israele» ha ammesso Di Segni. «Per noi però è importante che anche questi ultimi accadimenti non si prestino a una demonizzazione».

La presidente nell'intervista ha ricordato poi di aver scritto alla premier Meloni e ai ministri Tajani e Crosetto dopo gli attacchi alle basi Unifil: «La lettera doveva restare riservata. Il governo italiano è stato coerente alle esigenze di Israele e delle comunità ebraiche, ma quanto accaduto mette tutti in stato di allerta».