È anche una guerra dell’acqua. Il Libano rischia di morire di sete

Il protrarsi degli scontri armati porta dritto verso il collasso il sistema idrico: falde e reti distrutte a rischio contaminazione. La Croce Rossa: «Assistiamo alla distruzione delle condizioni vitali affinché nel paese si possa tornare a vivere con dignità»

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BEIRUT – «Quello che vediamo stando sul campo non è solo sofferenza umanitaria immediata, ma anche la progressiva distruzione delle condizioni vitali affinché in Libano si possa, un giorno, tornare a vivere con dignità». C’è una guerra nella guerra che impedisce ai libanesi si immaginare la vita dopo la pace, ed è la guerra dell’acqua. Per Imad Chiri, Water and Habitat Coordinator del Comitato Internazionale della Croce Rossa (Icrc), la crisi umanitaria in Libano non si misura solo nel numero de