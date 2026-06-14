non si fermano i raid di israele

È anche una guerra dell’acqua. Il Libano rischia di morire di sete

Agnese Ranaldi
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14 giugno 2026 • 07:00

Il protrarsi degli scontri armati porta dritto verso il collasso il sistema idrico: falde e reti distrutte a rischio contaminazione. La Croce Rossa: «Assistiamo alla distruzione delle condizioni vitali affinché nel paese si possa tornare a vivere con dignità»

BEIRUT – «Quello che vediamo stando sul campo non è solo sofferenza umanitaria immediata, ma anche la progressiva distruzione delle condizioni vitali affinché in Libano si possa, un giorno, tornare a vivere con dignità». C’è una guerra nella guerra che impedisce ai libanesi si immaginare la vita dopo la pace, ed è la guerra dell’acqua. Per Imad Chiri, Water and Habitat Coordinator del Comitato Internazionale della Croce Rossa (Icrc), la crisi umanitaria in Libano non si misura solo nel numero de

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Agnese Ranaldi
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Agnese Ranaldi

Laureata in Relazioni internazionali e poi in China&Global studies, si interessa di ambiente, giustizia sociale e questioni di genere con un focus su Cina e Sud-est asiatico. A volte è anche su La Stampa, Il Manifesto e China Files