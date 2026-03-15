Israele uccide nell’impunità: l’esodo biblico del Libano

Nel corso di due settimane di conflitto gli sfollati si sono moltiplicati fino a superare il milione di persone. «Quando la guerra finirà, vogliamo tornare alle nostre case. Se Dio vuole torneremo presto»
«Quando la guerra finirà vogliamo tornare alle nostre case, senza dubbio. Nessuno di noi l’ha lasciata lì pensando che fosse una cosa normale. Se Dio vuole torneremo presto, inshallah». La Makassed School del quartiere di Sabra si trova nella zona rossa della Dahieh, la periferia sud di Beirut presa di mira dai bombardamenti dall’aviazione israeliana in queste settimane. Ospita circa 1.200 persone rifugiate dopo gli ordini di evacuazione che hanno coinvolto diverse aree del Libano all’indomani d