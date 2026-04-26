il reportage

Lo spettro della guerra civile nel Libano dilaniato dai raid israeliani

Agnese Ranaldi
26 aprile 2026 • 07:00

All’inizio della guerra del 2024, spiega Fakhoury, la solidarietà era molto diffusa. Le persone di tutti i quartieri accoglievano gli sfollati. Ma dopo alcune settimane questa dinamica è cambiata, «perché la priorità è diventata la sicurezza»

«Tutti abbiamo armi, ma non per attaccarci tra di noi. Io, per esempio, a casa ho la mia: se Hezbollah o chiunque altro volesse aggredirmi, potrei reagire. Ma non vorrei farlo. Il problema è che avremmo bisogno dell’esercito, non dovremmo essere costretti a prendere le armi per difenderci». Rabih, un giovane di Achrafieh – quartiere cristiano di Beirut – non ha alcuna intenzione di prendere le armi, ma dal momento che «questo cessate il fuoco serve solo a riprendere fiato», dice, non ha fiducia

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Agnese Ranaldi
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Agnese Ranaldi

Laureata in Relazioni internazionali e poi in China&Global studies, si interessa di ambiente, giustizia sociale e questioni di genere con un focus su Cina e Sud-est asiatico. A volte è anche su La Stampa, Il Manifesto e China Files