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Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati attacchi nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra il Paese ebraico e il Libano questa settimana a Washington. L'agenzia di stampa nazionale libanese (Nna) ha riferito oggi che aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona circostante l'ospedale Jabal Amel, situato a Tiro, nel sud del Libano, con oltre quattro missili. «Contemporaneamente, è stato segnalato un bombardamento di artiglieria contro la città di Deir Amas», anch'essa nel distretto di Tiro, ha aggiunto l'emittente.

D'altro canto, Hezbollah ha dichiarato in un comunicato stampa di aver attaccato, nelle prime ore del mattino, un concentrato di veicoli e soldati israeliani nei pressi del Castello di Beaufort con un missile di precisione, «in risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte del nemico israeliano e agli attacchi contro i villaggi nel Libano meridionale».

Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, avevano concordato martedì un cessate il fuoco a condizione che il movimento sciita cessasse sia gli attacchi che le operazioni nel Libano meridionale.

Il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato ieri di essere in attesa di «risposte» interne alle proposte negoziate con Israele e ha assicurato che una cessazione definitiva delle ostilità potrebbe essere attuata appena 24 ore dopo aver ricevuto il via libera.

Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, dal canto suo, ha criticato i negoziati «umilianti» con Israele e ha sostenuto che qualsiasi cessate il fuoco debba essere «globale», affermando che continueranno a contrastare gli attacchi israeliani finche' questi persisteranno. Il piano prevede la creazione di «zone pilota» in Libano che saranno controllate dall'esercito libanese e dove non potrà esserci alcuna presenza della milizia. Il Libano e Israele avevano gia' concordato un primo cessate il fuoco a metà aprile, prorogato sulla carta fino ai primi di luglio, sebbene in pratica non abbia impedito la continuazione degli scontri.

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