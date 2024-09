"La Cina sostiene fermamente il Libano nella protezione della sua sovranità, sicurezza e dignità nazionale. Non importa come cambi la situazione, saremo sempre dalla parte della giustizia e dei nostri fratelli arabi, incluso il Libano", ha affermato l'alto diplomatico cinese Wang Yi in un incontro con il ministro degli Esteri libanese facente funzioni Abdallah Bou Habib, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni unite. Secono Wang Yi, la legge della forza bruta può solo distruggere la pace e il principio della "violenza per frenare la violenza" non risolverà il conflitto in Medio Oriente, ma porterà solo a una catastrofe umanitaria ancora più grande. Wang Yi ha aggiunto che l'attuale situazione nella regione è una manifestazione della diffusione del conflitto a Gaza e ha sostenuto l'attuazione del piano dei "due Stati per due popoli". Il ministro degli Esteri cinese ha anche espresso la speranza che Beirut adotti misure efficaci per proteggere la sicurezza dei cittadini cinesi in Libano.