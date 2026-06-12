«Il Libano in trappola tra Usa e Israele. L’intesa non ci salverà»

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BEIRUT – «Oggi i libanesi sono intrappolati tra ciò che vuole l'Iran e ciò che vogliono Israele e gli Stati Uniti». Elias Hanna, 70 anni, è un generale libanese in congedo, analista militare e docente universitario di geopolitica. Per molti anni ha prestato servizio nel distretto di Nabatieh, nel Libano meridionale, dove nel 1993 e nel 1996 ha combattuto contro l’esercito israeliano. Le sue parole arrivano mentre il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato che l’esercito non si