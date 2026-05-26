Furia israeliana sul Libano: raid aerei sulla tregua e nuova offensiva di terra

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Ventotto morti nelle ultime ventiquattro ore. Oltre cento le persone ferite. Gli ultimi bombardamenti dell’esercito israeliano nel sud del Libano e nella Valle della Beqaa spazzano via la tregua che le parti avevano esteso di altri 45 giorni lo scorso 15 maggio. Dalla prima stretta di mano a Washington, che ha suggellato il cessate il fuoco, è passato poco più di un mese. Un lasso di tempo durante il quale le violazioni della tregua sono state all’ordine del giorno e la conta dei morti non si è