Libano, tra le macerie dei villaggi del sud. La “vita abbattuta” di sunniti, drusi e cristiani

A Debbine l’esercito israeliano si è scontrato direttamente con i miliziani di Hezbollah. Sui pochi muri ancora in piedi si vedono chiari i fori dei proiettili. In questa parte del Paese dei Cedri la guerra ha sfigurato la geografia del territorio e la vita di intere comunità

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Debbine (Libano del Sud) – Per diverse settimane Debbine è stato un fronte di guerra. Ciò è ancora perfettamente visibile ora che le spoglie dell’intero villaggio del Sud del Libano giacciono in macerie e silenzio. Nessuno può accedervi, se non per una ragione in particolare. Gli ingressi sono presidiati dall’esercito libanese. All’interno si incontrano soltanto raccoglitori di ferro e metalli vari. Quelli che erano portoni, grate e infissi costosi, ora divelti o ridotti in pezzi, verranno riven