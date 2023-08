L’India ha scelto di non invitare l'Ucraina al vertice del G20 del prossimo mese. Lo riporta Sky News, aggiungendo che la Russia è stata invece invitata nonostante gli appelli a espellerla dal gruppo. Un elenco formale degli invitati pubblicato sul sito del G20 mostra che sono stati invitati otto stati non membri: Bangladesh, Egitto, Mauritius, Paesi Bassi, Nigeria, Oman, Singapore ed Emirati Arabi Uniti. È prevista anche la Spagna tra i non membri, come invitato permanente. Spetta al paese ospitante decidere quali non membri invitare ogni anno. Kiev era stata invitata al summit in Indonesia nel 2022 e al G7 in Giappone a inizio anno.

Tra i membri permanenti del G20, i leader di Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Corea del Sud, Arabia Saudita, Sudafrica, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti sono stati invitati, insieme con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel.

Il vertice dei capi di stato

Il 18° vertice dei capi di Stato e di governo del G20 a Nuova Delhi sarà a settembre e, si legge sul sito ufficiale, sarà il culmine di tutti i processi e gli incontri del G20 tenuti durante tutto l'anno tra ministri, alti funzionari e società civile.

Al termine del vertice di Nuova Delhi sarà adottata una dichiarazione dei leader del G20, in cui si afferma l'impegno dei leader nei confronti delle priorità discusse e concordate durante le rispettive riunioni ministeriali e dei gruppi di lavoro.

