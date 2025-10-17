Al Jazeera diffonde un video con i miliziani di Hamas alla ricerca dei corpi degli ostaggi tra le macerie di Gaza
L’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff ribadisce «l'impegno dell'amministrazione Trump perché tutti i corpi degli ostaggi ancora detenuti a Gaza vengano restituiti». «Perseguiremo l'obiettivo della restituzione dei corpi dei defunti finché non torneranno tutti a casa», ha dichiarato a Washington, durante un evento presso l’US Holocaust Memorial Museum.
Hamas afferma di voler restituire «tutti i corpi degli ostaggi rimasti a Gaza» ma chiede tempo, spiegando che «alcuni di questi corpi sono stati sepolti in tunnel distrutti» mentre altri si troverebbero «sotto le macerie degli edifici bombardati». Israele avverte che, in caso di mancata consegna, «riprenderà i combattimenti a Gaza».
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha avuto una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definita da fonti citate da Ynet «positiva e cordiale». I due leader hanno discusso «dei progressi nel processo d'individuazione e restituzione dei dispersi».
Al Jazeera ha diffuso nella notte un video che mostrerebbe membri di Hamas tra le macerie di Khan Younis, in cerca dei corpi dei 19 ostaggi israeliani non ancora restituiti. Il filmato mostra presunti affiliati del gruppo estremista che manovrano ruspe e macchinari pesanti per rimuovere le macerie dalle strade. Hamas sostiene che servira' tempo per localizzare le salme in quanto si trovano in tunnel o tra i resti di edifici bombardati da Israele durante gli incessanti attacchi sulla Striscia di Gaza degli ultimi due anni. Tel Aviv ritiene invece che la fazione palestinese non abbia consegnato tutti i corpi di cui e' in possesso, tradendo cosi' i termini dell'accordo di pace.
Se "gli israeliani non devono vivere sotto la minaccia di razzi o attacchi terroristici", allo stesso modo i gazawi "devono essere in grado di vivere una vita decente, altrimenti non ci sarà la possibilità di una pace di lungo termine". Lo ha dichiarato l'inviato Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, a margine di un evento a Washington in memoria delle vittime degli attacchi del 7 ottobre 2023. "Vogliono stabilità, opportunità, una vita migliore per i loro bambini", ha aggiunto Witkoff, "un futuro per i gazawi deve includere lavoro, educazione, speranza, aspirazioni, non solo pistole e violenza". "Solo quando finisce l'estremismo la prosperita' puo' iniziare", ha detto ancora l'inviato a proposito della necessita' di un disarmo di Hamas, "la pace nella regione salverà un numero incalcolabile di vite in Israele e a Gaza e porterà dignità a coloro che hanno sofferto per troppo tempo".
L'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff ribadisce l'impegno dell'amministrazione Trump perché tutti i corpi degli ostaggi ancora detenuti a Gaza vengano restituiti.
"Perseguiremo l'obiettivo della restituzione dei corpi dei defunti finché non torneranno tutti a casa. E sono fiducioso che torneranno tutti a casa", ha affermato durante un evento presso l'US Holocaust Memorial Museum di Washington, in occasione del secondo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Witkoff ha sottolineato il ruolo fondamentale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel garantire un cessate il fuoco la scorsa settimana, che ha portato al rilascio di tutti gli ostaggi ancora in vita. "Il presidente Trump ha capito qualcosa che la maggior parte dei leader dimentica: che la chiarezza morale senza forza non significa nulla, ed è proprio questa combinazione di convinzione e potere che ha salvato delle vite", ha detto l'inviato statunitense. Negli ultimi giorni dei colloqui a Sharm el-Sheikh, all'inizio di questo mese, i paesi mediatori sono riusciti a convincere "Hamas che tenere i restanti 20 ostaggi non era più un vantaggio. Era una loro responsabilità, e hanno iniziato a crederci", ha aggiunto Witkoff.
Il candidato Dem a sindaco di New York, Zorhan Mamdani, ha detto, nel dibattito a tre con l'ex governatore Andrew Cuomo e il repubblicano Curtis Sliwa, che "ovviamente Hamas dovrebbe deporre le armi".
La questione Israele/Gaza è un terreno minato per Mamdani. Il frontrunner è ansioso di non alienare la sua base anti-Israele, ma vuole anche ampliare il proprio sostegno tra gli elettori più moderati. Mamdani è passato all'attacco ricordando che Cuomo è stato criticato per non aver visitato moschee.
"Ci è voluto un candidato musulmano perché mettesse piede in una moschea", ha detto Mamdani, che sarebbe il primo sindaco musulmano di New York.
Hamas ha nuovamente affermato in una dichiarazione ufficiale che la restituzione dei corpi di altri ostaggi richiedera' tempo. "Alcuni si trovano in tunnel distrutti da Israele e altri rimangono sotto le macerie degli edifici bombardati. Il recupero dei corpi di altri ostaggi richiede attrezzature per la rimozione dei detriti, impossibili da trasportare a causa del divieto israeliano", ha affermato Hamas, aggiungendo di voler rimanere fedele all'accordo.
