L’ira di Trump con Netanyahu. «Pazzo, odiano Israele per te»

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«You’re fucking crazy». Sei un fottuto pazzo. «What the fuck are you doing?» Ma che ca**o stai facendo? «I’m saving your ass». Ti sto salvando il culo: saresti in prigione se non fosse per me. «Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this» Tutti ti odiano. Tutti odiano Israele per quello che stai facendo. Sono parole che vale la pena riportare nella lingua in cui sarebbero state pronunciate, perché sembrano pugni, e forti, quelle che ha scagliato il repubblicano americano al p