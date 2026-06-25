L’Iran accusa l’Italia: «Complici di guerra». E il governo va allo scontro con la Nato

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Le intenzioni erano genuine, l’esecuzione non è stata delle migliori. Così le parole del segretario generale della Nato, Mark Rutte, sui 500 voli dei caccia Usa partiti dalle basi italiane durante l’operazione Epic Fury sono state l’assist perfetto per Teheran, che ora chiede spiegazioni. «L’Italia è complice di atrocità di massa contro il popolo iraniano», ha detto ieri il portavoce degli Esteri Esmail Baqei. Si tratta di «una flagrante violazione del diritto internazionale». Dal vertice di A