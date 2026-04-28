«L’Iran al collasso». Il mantra di Trump non scioglie lo stallo

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«L’Iran ci ha detto che è al collasso»: così comincia uno degli ultimi post di Donald Trump sul conflitto iraniano, sempre più controverso, sempre più irrisolvibile. Alcune ore dopo, un altro post: «Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, non sa di cosa parla: pensa che sia giusto che l'Iran abbia un'arma nucleare. Se l'Iran avesse un'arma nucleare, il mondo intero sarebbe in ostaggio. Io sto facendo qualcosa con l'Iran, proprio ora, che altre nazioni, o presidenti, avrebbero dovuto fare molto t