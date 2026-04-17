L’Iran riapre lo stretto di Hormuz. E poi smentisce Trump sul nucleare

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Alla fine lo Stretto è stato riaperto: Hormuz è libero, lo è il passaggio per tutte le navi commerciali e petroliere che aspettavano di transitare e lo sarà almeno finché dura la tregua. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, chiosando ufficialmente che lo snodo «è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco, sulla rotta coordinata come già annunciata dall’Organizzazione marittima della Repubblica islamica dell’Iran». Questo, però, non implica