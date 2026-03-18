Colpito il sobborgo di Ramat Gan e l’aeroporto

L’Iran si vendica attaccando Tel Aviv. Netanyahu: «È un momento storico»

Davide Lerner
18 marzo 2026 • 19:46

La vendetta degli iraniani dopo la nuova decapitazione dei vertici di Teheran. Colpito il sobborgo benestante Ramat Gan, detriti anche sull’aeroporto Ben Gurion. E il premier posta un video sugli «obiettivi raggiunti» dell’operazione militare costruito come il trailer di un film

Nel buio della notte si sente l’allerta del telefono, che suona metallica anche se è silenziato. Poi il pianto delle azakot, gli allarmi, sale dalle strade di Tel Aviv, facendo correre tutti nei rifugi. Rinchiusi dentro il bunker gli israeliani ascoltano i botti degli impatti e delle intercettazioni, i bambini svenuti dal sonno accasciati sui genitori. Poi, risaliti a letto, si riaddormentano con in sottofondo il rumore delle sirene di ambulanze e servizi di emergenza diretti sui luoghi colpiti.

Per continuare a leggere questo articolo

Davide Lerner
Davide Lerner
Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 