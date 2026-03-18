L’Iran si vendica attaccando Tel Aviv. Netanyahu: «È un momento storico»

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Nel buio della notte si sente l’allerta del telefono, che suona metallica anche se è silenziato. Poi il pianto delle azakot, gli allarmi, sale dalle strade di Tel Aviv, facendo correre tutti nei rifugi. Rinchiusi dentro il bunker gli israeliani ascoltano i botti degli impatti e delle intercettazioni, i bambini svenuti dal sonno accasciati sui genitori. Poi, risaliti a letto, si riaddormentano con in sottofondo il rumore delle sirene di ambulanze e servizi di emergenza diretti sui luoghi colpiti.