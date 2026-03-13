«L’Italia non è in guerra». E il Consiglio di difesa boccia il board di Gaza

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L’Italia non è in guerra oggi, non lo sarà domani. Questo è quello che afferma il Consiglio supremo di Difesa, riunitosi per circa due ore e mezza sotto la presidenza del capo di Stato Sergio Mattarella. Un vertice da cui emerge – si legge nel comunicato – «grande preoccupazione per i gravi effetti destabilizzanti che questa crisi sta producendo nell’intera regione del vicino Medio Oriente e nell’area del Mediterraneo», un’area in cui «sono in gioco nostri interessi strategici vitali», ma anche