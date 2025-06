A margine delle imponenti celebrazioni dello scorso 9 maggio per l’80° anniversario della Vittoria nella guerra patriottica, Xi e Putin hanno sottoscritto 26 accordi di cooperazione in settori rilevanti come l’economia digitale, il gasdotto dalla Siberia, la biosicurezza e una base di ricerca permanente sulla Luna. Centrale è la «Dichiarazione congiunta della Repubblica Popolare Cinese e della Federazione Russa sulla stabilità strategica globale»: qui l’attacco è diretto agli Usa e al programma su cui Trump ha puntato molto, il Golden (Iron) Dome for America. Il progetto della “Cupola d’Oro” prevede un avanzato sistema multidimensionale di difesa dagli attacchi missilistici concepito - in forma più evoluta, anche per le diverse dimensioni territoriali - sulla base del celebre Iron Dome di Israele.

Il sistema è progettato per affrontare in tutto il vasto territorio degli Stati Uniti una molteplicità di minacce, dai missili balistici ai missili da crociera avanzati e alle armi ipersoniche. Il piano prevede più livelli di difesa, combinando intercettori terrestri, sensori spaziali, tecnologia laser e sistemi di comunicazioni all'avanguardia.

Fondamentale sarà la first line, la prima linea di difesa realizzata mediante la progressiva saturazione nelle varie orbite di satelliti low-earth, medium-earth, e beyond-earth, quindi estesi nello spazio. Si tratta di contrastare soprattutto la nuova minaccia dei missili ipersonici che viaggiano a velocità superiori almeno cinque volte la velocità del suono, per cui il Golden Dome sarà orientato alla preemptive action sfruttando l’integrazione tra risorse spaziali e intelligenza artificiale.

La retorica diplomatica di russi e cinesi è sempre suggestiva nel presentarsi come vittime dei misfatti dell’Occidente, come dimostra qualche passaggio eloquente dell’accordo: il progetto Golden (Iron) Dome for America nella sua dimensione «non vincolata, globale, profondamente stratificata e multi-dominio» è «destabilizzante nel promuovere un rifiuto completo e definitivo dell'interrelazione inscindibile tra le armi strategiche offensive e le armi strategiche difensive, uno dei principi fondamentali per il mantenimento della stabilità strategica globale». Inoltre, «la situazione è ulteriormente aggravata» dal fatto che il programma prevede un «significativo rafforzamento dell'arsenale per operazioni di combattimento nello spazio, compreso lo sviluppo e il dispiegamento orbitale di sistemi di intercettazione, trasformando lo spazio esterno in un’arena per il confronto armato».

Da qui la conclusione di Xi e Putin, noti campioni di una visione olistica per l’umanità: «Al fine di salvaguardare la pace nel mondo, garantire una sicurezza uguale e indivisibile per tutti e migliorare la prevedibilità e la sostenibilità dell'esplorazione e dell'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico da parte di tutti gli Stati, le parti convengono di promuovere su scala globale l'iniziativa internazionale e l'impegno politico a non essere i primi a schierare armi nello spazio».

Fosse vero: da decenni sono stati proprio i programmi di investimento nella tecnologia spaziale a far avanzare i progetti russi e cinesi sui missili balistici Ibcm, che dall’Artico attraversano lo spazio e possono colpire gli Usa, i Fobs, che possono anche sorvolare il Polo Sud, per arrivare ai più recenti ipersonici Kinzhal, Oreshnik e Zircon, concepiti con testate multiple nucleari. La violenza distruttiva degli ipersonici Kinzhal armati con testate convenzionali è stata già sperimentata in centinaia di lanci sull’Ucraina.

Putin ha più volte ricordato al mondo che la Russia dispone di nuove armi «invincibili», in grado di eludere qualsiasi sistema di difesa antimissile e di «raggiungere qualsiasi punto del pianeta». Nella conquista della dimensione spaziale- strettamente connessa alla ‘quinta dimensione’ del cyberspazio e dell’intelligenza artificiale - si gioca il primato nella nuova sfida dei nuovi imperi.

Probabilmente nel confronto con il Golden-Iron Dome for America ora Pechino e Mosca temono di dover subire le conseguenze di un deciso avanzamento della tecnologia statunitense. Per questo ricorrono alla retorica del disarmo proponendo un "Trattato sulla prevenzione del posizionamento di armi nello spazio extra-atmosferico”.

Ma se disarmo deve essere, comincino loro a dare l’esempio nella guerra ibrida: la Russia fermi la guerra di aggressione all’Ucraina e le minacce ai paesi europei, e la Cina rinunci all’espansionismo sull’Indo-pacifico, oltre che nell’appoggio, ora non più ambiguo, ad un paese aggressore. Ai leader di un’Europa più convinta potrebbe anche chiedersi una proposta più concreta: va recuperato il percorso dell’Onu, che con le riforme necessarie può ancora rappresentare il foro del rule of law e del più concreto multilateralismo, fondamentali per preservare l’equilibrio tra potenze e la pace globale.

