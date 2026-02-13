L’offensiva dei dem Usa: «L’Ue non deve umiliarsi di fronte a Trump»

A Monaco sta sbarcando anche una nutritissima compagine di democratici americani, capitanati dal governatore della California Newsom e da Alexandria Ocasio-Cortez. Il messaggio è chiaro: il presidente «sta distruggendo la nostra reputazione mondiale e la nostra economia perché si comporta in modo meschino. Dobbiamo tutti smettere di fingere che sia razionale»
A Monaco i democratici degli Stati Uniti cercano il sostegno europeo nella sfida al presidente Donald Trump. Sono quattro i rappresentanti del mondo dem alla conferenza sulla sicurezza che si è aperta venerdì 13 febbraio. Il governatore della California, Gavin Newsom, la deputata di New York Alexandria Ocasio-Cortez, il senatore dell’Arizona Ruben Gallego e la governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer. I leader europei dovranno scegliere se seguire il loro invito e schierarsi più apertamente c