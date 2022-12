L’Onu ha approvato una risoluzione proposta dagli Stati Uniti per «rimuovere con effetto immediato l'Iran dalla Commissione sullo status delle donne per il resto del suo mandato, in scadenza nel 2026». La decisione è una risposta alla repressione per le proteste negli ultimi tre mesi. Anche l’Italia ha votato a favore.

Per Russia e Cina, che hanno votato contro la proposta, si tratta di un precedente molto pericoloso che «non faciliterà la soluzione dei problemi ma aumenterà gli scontri». In una nota, i due paesi hanno sottolineato come l’Onu non sia stata coinvolta dopo la morte di George Floyd. Come a dire che si tengono due pesi diversi nelle vicende interne che riguardano i singoli stati.

L’Iran e' stato espulso dalla commission con il voto favorevole di 29 stati, 8 voti contrari e 16 astenuti.

