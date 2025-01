Più di 1.200 ettari andati a fuoco, oltre 30mila persone evacuate, 180mila utenze rimaste senza elettricità. Sono i primi danni causati dai roghi che hanno colpito le colline di Los Angeles. Un primo incendio è scoppiato nel quartiere di Pacific Palisades, popolato di ville multimilionarie sulle montagne a nord-ovest della città. Un secondo incendio è poi scoppiato circa 40 chilometri a nord-est di Los Angeles, ad Altadena nei pressi di una riserva naturale.

Ad alimentare le fiamme sono state le raffiche di forte vento che hanno colpito la città. Secondo il National weather service, anche oggi nella regione si prevedono che i venti caldi di Santa Ana, tipici dell'inverno californiano, soffieranno fino a 160 km/h, abbastanza per propagare le fiamme molto rapidamente e rappresentare un «pericolo mortale».

Il Los Angeles Times ha riferito che l'incendio si è esteso al terreno della famosa Villa Getty, che è stata direttamente minacciata dalle fiamme. La collezione del museo comprende oltre 125.000 oggetti, tra cui numerose antichità greche e romane. Gli studios hanno cancellato due prime cinematografiche a causa dell'incendio e del vento, e il Los Angeles Unified School District ha dichiarato di aver temporaneamente trasferito gli studenti da tre campus nell'area di Pacific Palisades.

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha fatto sapere in una conferenza stampa che «numerose strutture sono già distrutte» e ha dichiarato lo stato di emergenza. Al momento non si sono registrati né morti né feriti. Il governatore democratico ha chiesto ai californiani di «rispettare gli ordini di evacuazione» per circa 30mila persone.

La situazione è seguita in prima persona anche dal presidente americano Joe Biden. «Il mio team e io siamo in contatto con i funzionari statali e locali, e ho offerto tutta l'assistenza federale necessaria per aiutare a spegnere il terribile incendio di Pacific Palisades. All’inizio di questa notte, l’Agenzia federale per la gestione delle emergenze ha approvato una sovvenzione per la gestione degli incendi per sostenere le aree colpite e aiutare a rimborsare lo Stato della California per i costi immediati della lotta agli incendi. La mia amministrazione farà tutto il possibile per sostenere la risposta», ha detto il presidente uscente in una nota e ha invitato «i residenti di Pacific Palisades e delle aree circostanti di Los Angeles a rimanere vigili e ad ascoltare le autorità locali».

Attualmente sono impegnati più di 250 vigili del fuoco.

