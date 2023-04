L'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, in una lettera inviata ai ventisette stati membri ha indicato, a quanto si apprende, Luigi Di Maio come inviato Ue per il Golfo.

Al parlamento europeo erano state presentate alcune mozioni che lamentavano la mancanza di titoli del candidato italiano per un ruolo così delicato.

Protesta leghista

La notizia è stata subito commentata molto negativamente dalla Lega che è convinta che le nomine Ue rispondano al governo insediato a ottobre: «Gli Italiani hanno votato: hanno scelto e continuano a scegliere il centrodestra, non sinistra o grillini. Quella di Bruxelles è una indicazione vergognosa, un insulto all'Italia».

