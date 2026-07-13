la grandeur non nasconde le ombre sul futuro

L’ultimo 14 luglio di Macron, la festa delle contraddizioni

Daniel Peyronel
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13 luglio 2026 • 20:47Aggiornato, 13 luglio 2026 • 20:47

Oggi, 14 luglio, festa nazionale francese, una parata militare mai vista prima si terrà sugli Champs-Élysées. Ad aprire la sfilata le forze alleate della coalizione dei Volenterosi. Anticipati i fuochi d’artificio per commemorare le vittime dell’attentato di Nizza, dieci anni fa. Stretta tra il caldo estremo, le elezioni all’orizzonte e in trepidazione per la possibile vittoria ai Mondiali di calcio, la Francia vive gli ultimi mesi dell’era Macron. Mai un 14 luglio è stato più rappresentativo de

Daniel Peyronel
Daniel Peyronel
Daniel Peyronel

Giornalista indipendente, mi occupo di cambiamento climatico e politica francese. Ho collaborato con Perspective Daily (Germania), Le Grand Continent, la Revue XXI (Francia) e YouTrend (Italia). Torinese di nascita, vivo a Parigi dal 2018.

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