Oggi, 14 luglio, festa nazionale francese, una parata militare mai vista prima si terrà sugli Champs-Élysées. Ad aprire la sfilata le forze alleate della coalizione dei Volenterosi. Anticipati i fuochi d’artificio per commemorare le vittime dell’attentato di Nizza, dieci anni fa. Stretta tra il caldo estremo, le elezioni all’orizzonte e in trepidazione per la possibile vittoria ai Mondiali di calcio, la Francia vive gli ultimi mesi dell’era Macron. Mai un 14 luglio è stato più rappresentativo de
L’ultimo 14 luglio di Macron, la festa delle contraddizioni
13 luglio 2026 • 20:47Aggiornato, 13 luglio 2026 • 20:47