«Per combattere il cambiamento climatico, il mondo deve imparare dalla pandemia di Covid-19 e agire con urgenza, pena conseguenze letali e di vasta portata per le persone costrette a fuggire dalle loro case» :ha detto Gillian Triggs, assistente Alto Commissario per la Protezione dell'Unhcr. «Il costo più alto sarà quello di non fare nulla»: ha detto Triggs in una sessione digitale del dialogo annuale dell'Alto Commissariato sulla Protezione aggiungendo poi: «Dobbiamo agire insieme. Una risposta unilaterale semplicemente non può essere efficace».

In una discussione moderata dalla corrispondente di Al Jazeera India Elizabeth Puranam, Triggs era in compagnia di persone costrette alla fuga, Ong, accademici e rappresentanti dei governi per discutere gli effetti del cambiamento climatico sulle persone più vulnerabili del mondo, compresi coloro che sono stati costretti ad abbandonare la propria casa o sono apolidi. Tracciando delle analogie con la pandemia di Covid-19, i partecipanti hanno affermato che il mondo deve proteggere i più vulnerabili, ma anche coinvolgerli nella ricerca di soluzioni.

«Se vogliamo risolvere il problema del cambiamento climatico, dobbiamo mettere al centro i più vulnerabili»: ha detto Hindou Oumarou Ibrahim, un attivista del Ciad che sostiene la giustizia ambientale e i diritti dei popoli indigeni. Il Ciad e altri paesi del Sahel sono colpiti da una delle crisi di migrazioni forzate in più rapida crescita e sono esposti in modo sproporzionato agli effetti negativi del cambiamento climatico e dei disastri ambientali, come il cambiamento dell’andamento delle precipitazioni che contribuiscono alle inondazioni e alla siccità.

I più vulnerabili del mondo subiscono alcuni dei peggiori effetti del cambiamento climatico. L'aumento delle temperature può incrementare l'insicurezza alimentare, dell'acqua e della terra, e allo stesso tempo danneggiare i servizi necessari per la salute, il sostentamento, la stabilita’ e la sopravvivenza. Invariabilmente, tra i più colpiti ci sono gli anziani, le donne, i bambini, i disabili e le popolazioni indigene.

La sfida del clima non conosce vaccino

L'ultimo decennio è stato il più caldo mai registrato. Nel 2019, quasi duemila disastri, la maggior parte dei quali dovuti alle condizioni meteorologiche, hanno costretto 25 milioni di persone ad abbandonare la propria casa. Il cambiamento climatico ha continuato ad accelerare mentre il mondo combatte la pandemia di Covid-19. «Non c'è nessun vaccino, non c'è nessuna mascherina. Non possiamo chiudere il confine al cambiamento climatico - non è questa la soluzione - ha detto Ibrahim – Quindi dobbiamo agire e prendere tutte le soluzioni offerte dalla scienza e dalla conoscenza tradizionale per salvare il nostro popolo e il nostro pianeta». L’Unhcr ha nominato un Consulente Speciale sull'Azione per il Clima per guidare e definire la risposta volta a migliorare la resilienza delle persone costrette a fuggire dai rischi climatici e rafforzare la preparazione e la resilienza in situazioni di disastro.

Istituito nel 2007, il dialogo dell'Alto Commissario permette lo scambio di opinioni tra rifugiati, governi, società civile, settore privato, accademici e organizzazioni internazionali sulle sfide emergenti in materia di protezione umanitaria. Le cinque sessioni digitali di quest'anno si concentrano sull'impatto del Covd-19 sulle persone costrette a fuggire e sugli apolidi.

