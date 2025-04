Ogni giorno la storia dei danni autoinflitti di Donald Trump si arricchisce di un nuovo capitolo. Mercoledì 30 aprile è stato il turno dei dati sull’economia, i peggiori dal 2022. Il rapporto del Bureau of Economic Analysis dice che il Pil degli Stati Uniti, proiettato su base annuale, è calato fino allo 0,3 per cento, il peggiore risultato da quando la catena di produzione e distribuzione globale era ancora strozzata dalla pandemia. Nell’ultimo trimestre del 2024 cresceva del 2,4 per cento.

La ragione principale della contrazione è l’enorme crescita delle importazioni, figlia dei dazi annunciati da Trump (e poi parzialmente congelati in attesa di negoziati). In previsione di un generale aumento dei prezzi dei beni dall’estero, aziende e famiglie americane si sono precipitate ad acquistare di tutto – materie prime, automobili, elettrodomestici – aumentando le uscite complessive. Nel mese di marzo gli Stati Uniti hanno importato circa il doppio dei beni rispetto a quello esportati, uno squilibrio che pesa su tutti gli indicatori economici. Gli economisti calcolano che la differenza fra importazioni ed esportazioni ha sottratto 5 punti nominali al Pil, il più grave ribasso trimestrale dal 1947.

La spesa dei consumatori è cresciuta soltanto del 1,8 per cento nel trimestre, il dato peggiore dal 2023, mentre sotto la scure di Elon Musk anche la spesa dello stato federale è calata.

Crolla Wall Street

Gli indicatori rinfocolano i timori di una recessione in vista e hanno fatto crollare Wall Street. Il Dow Jones ha perso in apertura oltre 200 punti, mentre S&P 500 e Nasdaq hanno aperto in calo di oltre un punto percentuale. È un altro picco negativo in un mese che si è aperto con il grande crollo dei mercati dopo l’annuncio del “Liberation Day” dei dazi e poi ha sperimentato un rimbalzo a recuperare quasi tutto il terreno perduto quando il presidente ha fatto retromarcia, di fatto arrendendosi alla forza dei mercati e comunque segnalando che anche il suo desiderio di autodistruggersi nella guerra commerciale globale ha un limite.

Trump, naturalmente, sostiene che le sue politiche non c’entrano nulla con tutto questo, mentre la colpa è di Biden. «Questo è il mercato delle azioni di Biden, non di Trump», ha scritto sul social Truth. «I dazi entreranno presto in vigore e le aziende straniere arrivano negli Stati Uniti a ritmo di record… Ci metterà un po’, non ha nulla a che fare con i dazi, Biden ci ha lasciato con pessimi numeri, ma quando inizierà il boom sarà senza precedenti».

Esulta addirittura Peter Navarro, consigliere economico di Trump e grande stratega della guerra commerciale, leggendo l’attuale flessione come il necessario e passeggero shock che precede l’entrata in vigore del nuovo assetto.

I numeri sono drogati dalla corsa alle importazioni, ha detto Navarro ai cronisti alla Casa Bianca, ma quando togli tutti i fattori di disturbo «rimane una crescita del 3 per cento, che è molto, molto buona e incoraggiante per l’impiego».

La pensa diversamente praticamente tutto il resto della comunità degli economisti. Stando ad uno studio del Kiel Institute gli Stati Uniti si avviano ad essere i grandi sconfitti della guerra commerciale che essi stessi stanno avviando. «L’inflazione aumenterà probabilmente del 5,5 per cento e le esportazioni crolleranno di quasi il 17 per cento e il Pil perderà fino a -1,6 per cento», è lo scenario dell’istituto. Le conseguenze per la Cina saranno considerevoli, ma molto meno gravi, mentre Germania e Ue non subiranno praticamente alcun impatto negativo.

Il ritorno di Harris

Gli avversari di Trump cercano di sfruttare il momento in cui tutto ciò che il presidente tocca cade in rovina. Prima è arrivata la pioggia di sondaggi negativi per celebrare i primi cento disastrosi giorni dell’amministrazione, poi il presidente propiziato la miracolosa resurrezione dei liberali canadesi, ora i dati sull’economia mostrano tutti i limiti di un’amministrazione che è sempre più litigiosa e divisa. Perfino Kamala Harris è tornata a farsi vedere con il primo importante discorso pubblico dopo la disastrosa sconfitta dello scorso novembre.

Il leader dei democratici al Senato, Chuck Schumer, ha detto che Trump «deve ammettere il suo fallimento, fare marcia indietro e licenziare subito il suo team economico», mentre il suo collega alla Camera, Hakeem Jeffries, ha detto che i repubblicani «ci stanno portando verso la recessione». Intanto, la Casa Bianca sta perdendo altre battaglie su altri fronti, ad esempio l’immigrazione.

Mercoledì 30 un tribunale federale ha ordinato la scarcerazione di Mohsen Mahdawi, studente della Columbia e attivista pro-Pal arrestato, come tanti altri, poco prima del colloquio per ottenere la cittadinanza. Il governo continuerà la battaglia per togliergli la green card – che dà diritto alla residenza permanente negli Stati Uniti – ma intanto i tribunali stanno reagendo all’ondata di detenzioni motivate politicamente.

