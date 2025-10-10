Il premio alla leader anti maduro

Il Nobel a Machado e a un’idea di pace diversa da Trump

Mattia Ferraresi
10 ottobre 2025 • 18:51

In teoria è una scelta che dovrebbe essere gradita agli Usa. Trump voleva il riconoscimento, ma la sua visione di pace è ben lontana da quella per cui è premiata la venezuelana

«Politics over peace», hanno fatto prevalere la politica sulla pace. È questa la sintesi della linea della Casa Bianca dopo che il premio Nobel per la Pace è stato assegnato a María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana costretta alla clandestinità, e non al presidente Usa, Donald Trump, che da mesi sponsorizza la sua candidatura e dopo la tregua negoziata a Gaza ha ulteriori ragioni per sostenerla. «Il presidente Trump continuerà a fare accordi di pace, a mettere fine alle guerre

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)