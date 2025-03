Zelensky ringrazia Macron per la visione e gli sforzi per la pace

"Sono grato a Emmanuel Macron per la sua chiara visione e per gli sforzi congiunti per raggiungere la pace", ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, dopo il discorso di Emmanuel Macron alla nazione per prepararla alla militarizzazione, aggiungendo che la pace da firmare in Ucraina "deve essere reale, non solo parole".

Zelensky ha anche ribadito che ciò "non può significare la capitolazione o il collasso dell'Ucraina". Nel suo discorso Macron ha anche dichiarato aperto il "dibattito" sulla possibilità di estendere ai suoi alleati l'ombrello nucleare che offre alla Francia il suo armamento nucleare. "Apprezziamo profondamente la leadership e gli sforzi di tutti coloro che sostengono l'Ucraina e rafforzano le capacita' difensive dell'Europa", ha ancora detto Zelensky nel commentare il discorso del presidente francese.