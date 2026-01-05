Maduro in tribunale con i piedi incatenati: «Sono prigioniero, il presidente sono io»

Il caudillo alla sbarra a New York si dichiara innocente. Rischia dai 20 anni all’ergastolo per narcoterrorismo e uso di armi da guerra. «Sono ancora il capo dello Stato venezuelano e sono qui da rapito», ha dichiarato ai giudici. Il suo legale è lo stesso di Assange
Le misure di sicurezza messe in campo sono quelle riservate ai criminali di massimo livello. Mentre i cecchini militari seguivano dall’alto Nicolas Maduro e sua moglie Cilia Flores, a terra decine di agenti armati fino ai denti li hanno scortati a volto coperto fino all’aula del tribunale di New York. Un trattamento simile è stato riservato solo a persone dal calibro come El Chapo, a capo del Cartello di Sinaloa tanto temuto e potente in Messico, con cui, secondo l’accusa anche il “cartello” gui