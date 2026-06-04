Libano, la famiglia Abdullah decimata dall’Idf

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Marwanieh (Libano) – Una lunga fila di persone scorre lenta nel centro di Marwanieh, nel Sud del Libano. A guidare la processione ci sono le ambulanze della Croce Rossa libanese, con le sirene spente. Seguono i residenti della città con le bare in spalla. Prima gli uomini, poi le donne. Al loro interno ci sono i corpi di Hassan, Hanan, Lin, Ali, Ibrahim e Julia, avvolti dalla bandiera libanese. Le dimensioni e il numero delle bare lasciano intuire la portata della tragedia. Era quasi mezzanotte