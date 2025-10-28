la lunga traversata della sinistra americana

I democratici Usa e la sindrome Mamdani, un trionfo non garantirà i voti al Midterm

Mattia Ferraresi
28 ottobre 2025 • 19:41

La corsa del candidato neosocialista a New York, primo in tutti i sondaggi, accende le speranze dei dem ancora sotto shock. Anche la campagna per il voto 2026 è già in pieno corso: ma trasformarlo in un referendum su Trump potrebbe risultare fatale

Gli ultimi sondaggi dicono che Andrew Cuomo sta erodendo l’ampio vantaggio di Zohran Mamdani, candidato neosocialista a sindaco di New York e frontman del cambiamento possibile all’interno del panorama democratico. Una rilevazione della Suffolk University mostra che il vantaggio di Mamdani si è ridotto a dieci punti, dimezzato rispetto a un mese fa; gli abbagli dei sondaggisti, tuttavia, sono ormai una regola delle circostanze elettorali, e soprattutto con il fenomeno Mamdani la sinistra è entra

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)