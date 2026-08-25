Marinai ostaggi di Hormuz. «In pericolo e senza diritti»

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È stato confinato nella sua cabina per due mesi, senza un salario per cinque. La sua colpa? Aver chiamato i sindacati per sapere quali fossero i suoi diritti ora che si trovava in zona di guerra. È un marinaio siriano, tra i 20mila che hanno avuto la sventura di trovarsi a bordo di una nave civile nel Golfo Persico allo scoppio della guerra tra Usa e Iran. Con lo stretto di Hormuz impraticabile, le navi non potevano lasciare il Golfo e migliaia di marittimi sono stati costretti a rimanere a bord