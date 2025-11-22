Mondo

Caso Epstein, si dimette dal Congresso la paladina Maga Marjorie Taylor Greene

La deputata Marjorie Taylor Greene
Mattia Ferraresi
22 novembre 2025 • 11:36Aggiornato, 22 novembre 2025 • 11:37

Seguace del credo Maga ancora prima che di Trump, la deputata della Georgia si dimette in polemica con il presidente, che ritiene abbia tradito il credo dell’”America first”. Il presidente l’ha chiamata “traditrice” dopo la sua richiesta di maggiore trasparenza sui rapporti con il pedofilo

La deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene, finita in rotta di collisione con Donald Trump, ha annunciato le sue dimissioni dal Congresso. Il suo ultimo giorno in servizio sarà il 5 gennaio 2026. Le dimissioni nel corso della legislatura sono un evento rarissimo nella politica americana e quando si verifica è di solito per seri motivi personali. Chi decide di abbandonare il Congresso semplicemente annuncia che non si ricandiderà alle elezioni successive, che nel caso dei deputati sono sempr

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)