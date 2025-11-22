Caso Epstein, si dimette dal Congresso la paladina Maga Marjorie Taylor Greene

true false

La deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene, finita in rotta di collisione con Donald Trump, ha annunciato le sue dimissioni dal Congresso. Il suo ultimo giorno in servizio sarà il 5 gennaio 2026. Le dimissioni nel corso della legislatura sono un evento rarissimo nella politica americana e quando si verifica è di solito per seri motivi personali. Chi decide di abbandonare il Congresso semplicemente annuncia che non si ricandiderà alle elezioni successive, che nel caso dei deputati sono sempr