Una prima ondata di droni ha colpito abitazioni nella periferia della capitale e poi Mosca ha lanciato dei missili balistici contro le infrastrutture. In tutto il paese, «i russi stanno infliggendo massicci attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine», ha dichiarato su Facebook il ministero dell'Energia

Nella notte la capitale Ucraina è stata presa di mira da un massiccio attacco balistico russo che ha causato l’interruzione della rete elettrica nella parte Est della città e il ferimento di una decina di persone.

«La riva sinistra (la riva orientale, ndr) è senza elettricità. Ci sono anche problemi con la rete idrica», ha dichiarato il sindaco della città, Vitali Klitschko, su Telegram, aggiungendo che «il nemico sta attaccando le infrastrutture essenziali della città». «I tecnici dell'energia stanno lavorando per ripristinare l'alimentazione elettrica. La situazione è difficile. Tutti i servizi necessari sono coinvolti per risolverla».

L’attacco

L'Aeronautica Militare ha segnalato su Telegram che era in corso un «attacco missilistico balistico nemico e un massiccio attacco con droni d'attacco», esortando la popolazione a rimanere nei rifugi.

Una prima ondata di droni ha colpito abitazioni nella periferia di Kiev: sono stati segnalati incendi in almeno quattro palazzi che hanno causato cinque feriti. Subito dopo una raffica di missili balistici ha preso di mira le centrali elettriche nella capitale, a Kaniv e Kremenchuk. Il ministero dell'Energia alle due ha trasmesso l'allerta nazionale per i blackout.

Un bambino morto a Zaporizhia

Attacchi hanno colpito anche la regione di Zaporizhia dove un bambino di sette anni è morto e tre persone sono rimaste ferite durante la notte. «I medici hanno lottato fino all'ultimo, ma le ferite erano troppo gravi», ha dichiarato il governatore Ivan Fedorov, aggiungendo che un drone ha colpito un edificio residenziale provocando un vasto incendio. Le successive esplosioni hanno distrutto tetti e finestre in varie abitazioni, lasciando alcune case inagibili. Fedorov ha riferito che anche la rete del gas è stata danneggiata.

La strategia di Mosca

In tutto il paese, «i russi stanno infliggendo massicci attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine», ha dichiarato anche il Ministero dell'Energia su Facebook.

La Russia prende di mira quotidianamente la rete energetica del paese con l’avvento del freddo e dell’inverno. A Sloviansk, una città del Donbass sotto il controllo ucraino, il sindaco ha recentemente consigliato ai più vulnerabili, bambini e anziani, di andarsene, giustificando il suo appello con i continui attacchi agli impianti di riscaldamento. «C'è un forte rischio che la stagione invernale sia estremamente difficile», ha dichiarato il parlamentare eletto Vadym Lyakh sui social media.

