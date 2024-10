Sarebbe stata l'intelligence russa a fornire ai miliziani yemeniti Houthi dati satellitari utili a colpire con droni e missili le navi occidentali che transitano nel Mar Rosso. Lo scrive il Wall Street Journal citando a condizione di anonimato una fonte ben informata e due funzionari europei della Difesa.

Gli Houthi avrebbero ricevuto le informazioni attraverso il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran, i Pasdaran. La Russia ha supportato gli Houthi sostenuti dall'Iran che gli Stati Uniti designano come un gruppo terroristico. Non sarebbe l'unico caso in cui la Russia avrebbecercato di alimentare l'instabilità dal Medio Oriente all'Asia per creare problemi agli Stati Uniti, continua l'articola. "Per la Russia qualsiasi focolaio in qualsiasi parte del mondo è una buona notizia, perché distoglie l'attenzione del mondo dall'Ucraina e da dove gli Stati Uniti devono impegnare risorse" dice Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia Eurasia Center, un think tank con sede a Berlino.