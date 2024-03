Gadi Eisenkot, membro del gabinetto di guerra israeliano, ha presentato all'inizio di questa settimana un piano per la Gaza del dopoguerra come alternativa a uno schema redatto dal primo ministro Benjamin Netanyahu il mese scorso, riferisce Times of Israel citando Ynet. Il piano, dopo la rimozione di Hamas dal potere e la liberazione di tutti gli ostaggi detenuti dal gruppo, propone che la responsabilità per i civili a Gaza venga trasferita a un'entità palestinese locale, che operi però sotto la supervisione di una coalizione guidata dagli stati arabi e dagli Stati Uniti.

Il piano chiarisce che un’entità palestinese riformata è necessaria per il successo della Gaza postbellica. Nel rapporto si prevede poi un lavoro attivo per fermare il terrorismo contro Israele e modificare il sistema educativo in modo che non inciti più al terrore contro Israele. Ynet scrive quindi che se dovesse essere creata un'entità che soddisfi i requisiti richiesti, Israele la presenterebbe come una valida alternativa temporanea alla richiesta degli Stati Uniti di uno stato palestinese indipendente.