Nell'attesa di un'eventuale ritorsione, sia Iran che Israele portano le loro ragioni di fronte all'Onu. Il segretario generale Antonio Guterres ha lanciato l'allarme su una possibile escalation: «Né quella regione né il mondo possono permettersi più guerre». Il segretario ha chiesto «la massima moderazione» mentre il Consiglio si riuniva per discutere dell’attacco iraniano contro Israele.

L'Iran «non ha avuto altra scelta che esercitare il proprio diritto all'autodifesa». Così l'ambasciatore iraniano all'Onu, Saed Iravani, durante la riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza Onu. «Il Cds ha mancato al suo dovere di mantenere la pace e la sicurezza internazionale» non condannando l'attacco israeliano del 1 aprile contro il consolato iraniano a Damasco. L'attacco iraniano a Israele sarebbe stato necessario e proporzionato e ha preso di mira solo strutture militari, ha detto ancora Iravani. «Le azioni concluse erano necessarie e proporzionate. Sono state precise e miravano solo a obiettivi militari. Sono state portate avanti con attenzione per ridurre al minimo il potenziale di escalation e prevenire danni ai civili».

Israele, dal canto suo, sostiene di avere il diritto legale di rispondere al recente attacco dell'Iran allo Stato ebraico poiché Teheran avrebbe «oltrepassato ogni linea rossa» ha affermato il rappresentante permanente israeliano presso le Nazioni Unite Gilad Erdan.«Israele si riserva il diritto legale di reagire... A seguito di un attacco così massiccio e diretto contro Israele, il mondo intero, per non parlare di Israele, non può accontentarsi dell'inazione. Difenderemo il nostro futuro» ha detto Erdan alla riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. «Il regime degli Ayatollah ha un piano molto chiaro, dominare il mondo, esportando la rivoluzione in tutto il mondo. Il regime islamico non è diverso dal Terzo Reich e l'Ayatollah non è diverso da Hitler».

Il rappresentante permanente ha anche chiesto al Consiglio di Sicurezza dell'Onu a imporre «tutte le sanzioni possibili» contro l'Iran. «Il Consiglio deve agire e condannare l'Iran per il suo terrorismo» ha detto Erdan. «Basta nascondersi e basta bluffare. Non sottrarsi più alle responsabilità. L'Iran ha attaccato Israele dal suo territorio sovrano, pubblicamente e con orgoglio. La maschera è tolta» ha continuato. «L'Iran, il principale sponsor mondiale del terrorismo, ha rivelato il suo vero volto di destabilizzatore della regione e del mondo? È proprio ora che il mondo deve smettere di ignorare i crimini dell'Iran e agire» ha insistito l'ambasciatore israeliano, precisando che «tutti i gruppi terroristici che attaccano Israele sono tentacoli della stessa piovra sciita - la piovra iraniana».