Per Kamala Harris è il momento giusto per porre fino al conflitto in medio oriente. "Abbiamo un'opportunità per mettere fine a questa guerra, riportare a casa gli ostaggi, portare sollievo al popolo palestinese e lavorare per la soluzione due stati, dove Israele e i palestinesi, in eguale misura, hanno la sicurezza della dignità, dell'autodeterminazione e della sicurezza che essi meritano". La candidata democratica l'ha spiegato durante un confronto pubblico sulla Cnn.